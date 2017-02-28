Ювентус: Нето – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – Лихтштайнер, Хедира, Пьянич, Асамоа – Дибала, Игуаин, Манджукич.

Запасные: Буффон, Аудеро, Куадрадо, Сандро, Лемина, Пьяца, Алвес, Ругани, Ринкон, Мандрагора.

Наполи: Рейна – Маджо, Альбиоль, Кулибали, Стринич – Рог, Диавара, Хамшик – Кальехон, Милик, Инсинье.

Запасные: Рафаэль, Сепе, Джаккерини, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Зьелински, Кирикеш, Гулам, Паволетти, Миланезе.