Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Кубка Италии между Ювентусом и Наполи.
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28 февраля 2017, 21:11
Ювентус: Нето – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – Лихтштайнер, Хедира, Пьянич, Асамоа – Дибала, Игуаин, Манджукич.
Запасные: Буффон, Аудеро, Куадрадо, Сандро, Лемина, Пьяца, Алвес, Ругани, Ринкон, Мандрагора.
Наполи: Рейна – Маджо, Альбиоль, Кулибали, Стринич – Рог, Диавара, Хамшик – Кальехон, Милик, Инсинье.
Запасные: Рафаэль, Сепе, Джаккерини, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Зьелински, Кирикеш, Гулам, Паволетти, Миланезе.