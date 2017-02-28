Италия

Антонио Кассано выпустил заявление, в котором раскритиковал свой бывший клуб, и заверил, что пока не намерен завершать карьеру.

Сегодня стало известно, что Сампдория запретила Антонио Кассано тренироваться с их молодежной командой.

Кассано отреагировал на это заявлением, которое было опубликован в Твиттере его жены.

"После разыгранной сцены, которая достойна Оскара и была срежиссирована Ферреро/Ромеи/Джампаоло, этим вечером, не имея яиц, они передали мне через Карло Ости, что с завтрашнего дня я больше не могу тренироваться с ребятами из Примаверы... Причина?! "Слишком неудобно!". На этом глава с Сампдорией окончательно закрыта, и я хочу поблагодарить всего нескольких человек, в числе которых Чиччио Педроне и его персонал, за предоставленную мне возможность тренироваться с ними", — заявил Кассано.

"Я также хотел бы поблагодарить всех ребят из Примаверы, которые растрогали меня сегодня своей привязанностью и уважением".

"Я продолжу тренироваться, ведь знаю, что способен еще многое дать футболу".