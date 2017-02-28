Италия

Мяч экс-форварда Наполи Гонсало Игуаина оказался победным во встрече Ювентуса с неаполитанцами (3:1).

Матч Ювентуса и Наполи в Италии ожидался с нетерпением. Для Наполи это был шанс выиграть хоть какой-то трофей в сезоне (да, де-юре еще остаются шансы на чемпионство и на победу в Лиге чемпионов, но де-факто….

Что касается Ювентуса, то Лига чемпионов — в Лигой чемпионов, а задание выиграть внутренние турниры еще никто не отменял. Ювентус опережает Рому на 7 очков. И как минимум мог позволить себе всецело сконцентрироваться на сегодняшнем поединке.

В дебюте первого тайма инициативу захватили гости, однако не покидало ощущение, что Ювентус занимает лишь выжидающую позицию. Ближе к середине тайма игра выровнялась. Тем неожиданнее оказался мяч неаполитанцев.

После шикарной трехходовки Милик-Инсинье-Кальехон испанец расстрелял ворота Нето, сегодня заменявшего Буффона. Уже к перерыву счет мог быть равным – но Хосе Рейна спас сначала от удара Манджукича, а потом – и от добивания Лихтштайнера.

Не успел еще начаться второй тайм, как судья принял неочевидное решение – поставить пенальти в ворота гостей. Кулибали, конечно, сбил Дибалу, но в тот момент аргентинец был уже без мяча. Тем не менее, сам пострадавший четко исполнил приговор. Будет Пауло точен и на 69-й минуте, когда доведет счет 3:1. В промежутке между этими мячами прибавился еще и гол Гонсало Игуаина, который в итоге окажется победным.

Наполи до конца так и не потревожил действительно серьезно Нето, так что остается лишь догадываться, за счет чего Партенопеи надеются пройти Ювентус.

Ювентус - Наполи 3:1

Голы: Дибала, 37, 69, Игуаин, 64 — Кальехон, 36.

Ювентус: Нето – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Хедира, Пьянич, Асамоа (Алекс Сандро, 72) – Дибала (Пьяца, 85), Игуаин, Манджукич.

Наполи: Рейна – Маджо, Альбиоль, Кулибали, Стринич – Рог (Паволетти, 83), Диавара, Хамшик (Зьелински, 57) – Кальехон, Милик (Мертенс, 61), Инсинье.

Предупреждения: Асамоа, Лихтштайнер – Диавара, Милик, Рог, Маджо, Рейна