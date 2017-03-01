Италия

Среда, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Массимилиано Ирратти.

Римское дерби, или как его называют в Италии дерби Делла Капитале, уже само по себе всегда привлекает внимание любителей футбола и вызывает огромный интерес. Что ж говорить о том, когда на кону стоит путевка в финал Кубка Италии!

Рома постарается продолжить традицию, согласно которой не проигрывает землякам-соперникам с 2013 года. Кроме того, Волки будут стремиться выиграть любой ценой, посольку прекрасно понимают, что победа на выезде, как бы это не звучало странным для команд, выступающих на одном стадионе, может существенно облегчить им жизнь в ответном поединке.

Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Лулича, Раду и Патрика, из-за чего в обороне у Орлов могут возникнуть проблемы. Почти наверняка не сыграет за команду Индзаги еще один футболист — вратарь Маркетти, недавно вернувшийся из лазарета. Хотя голкипер уже приступил к занятиям в общей группе, Индзаги наверняка отдаст место в воротах Стракоше.

Не обошелся без кадровых потерь и Лучано Спалетти, однако Флоренци травмирован уже давно и Волки привыкли обходиться без него. Среди положительных моментов возвращение в строй Фасио и Эмерсона.

Если "джалло-росси" всерьез намереваются нвыиграть три турнира в нынешнем сезоне — Серию А, Кубок Италии и Лигу Европы, то для "бьянко-челести" национальный Кубок является единственным трофей, на который они реально могут замахнуться, поскольку в чемпионате Лацио отстает от лидера на 16 очков и может помечтать разве что о месте в зоне Лиги чемпионов.

Интересные факты

- Рома выиграли последние 4 поединка против Лацио во всех турнирах.

- Рома забива не менее 2 мячей в 8 из последних 10 матчах против Лацио во всех турнирах.

- Лацио не проигрывает в последних 10 домашних поединках Кубка Италии.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Баста, Врей, Худт, Лукаку — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон, Иммобиле, Кейта.

Рома: Щенсны — Рюдигер, Фасио, Манолас — Перес, Де Росси, Стротман, Эмерсон — Салах, Наингголан — Джеко.

Травмированный: Маркетти (Лацио).

Дисквалифицированные: Лулич Раду, Патрик — Флоренци.

Слова

Симоне Индзаги, тренер Лацио:

- Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит встретиться. Я очень уважаю Рому и ее тренера Лучано Спаллетти, но верю в свою команду. Выход в полуфинал Кубка и 50 очков в чемпионате говорят сами за себя. Знаю, что в этом дерби Делла Капитале фаворитом является Рома, но это не значит, что у нас нет шансов. В поединке чемпионата мы проиграли, но на протяжении 50 или 60 минут владели преимуществом, а уступили лишь из-за нескольких индивидуальных ошибок".

Лучано Спаллетти, наставник Ромы:

- Полуфинал Кубка уже сам по себе интересен и не может никого оставить равнодушным, особенно когда у нас в соперниках Лацио. Говорят, что мы фавориты. Однако такое могут сказать только те, кто пишут твиты о том, что Джеко неспособен забивать или Эмерсона надо гнать из команды. Полная чушь! Соперники в нашем матче абсолютно равны. Лацио очень строго играет в обороне и способен остро атаковать, поэтому прежде всего мы должны быть очень внимательными".

Прогноз 1:3