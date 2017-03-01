Италия

Игуаин: Это была сложная игра

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал победу своей команды над Наполи в первом полуфинальном матче Кубка Италии (3:1).

Гонсало Игуаин, Getty Images

Аргентинский нападающий рассказал о том, как команде помогли советы главного тренера Старой Синьоры Массимилиано Аллегри в перерыве матча.



"Это была очень сложная игра. Наполи произвел впечатление", — приводит слова Игуаина Rai Sport.



"В первой половине матча мы старались контролировать мяч. Во время перерыва тренер сказал нам не терять терпения, и тогда мы сможем развернуть результат игры в нашу пользу. Это именно то, что мы сделали".



"Это — сила Ювентуса. Мы сохраняем спокойствие и не теряем терпения. Мы получили важную победу дома, теперь поедем в Неаполь с положительным для себя результатом".



Ответный матч между Наполи и Ювентусом состоится 5 апреля.