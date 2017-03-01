Италия

Аллегри: Я должен похвалить всю команду

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о своих впечатлениях после победы в матче с Наполи (3:1).

Массимилиано Аллегри, Getty Images

Для Бьянконери вчерашняя встреча началась не очень удачно, так как инициативу в матче захватил Наполи, и именно гости открыли счет. Но после перерыва судья поставил в ворота неаполитанской команды два спорных пенальти, которые реализовал Дибала. Также голом отметился Гонсало Игуаин. В итоге — победа Старой Синьоры (3:1).



"В первом тайме мы допустили много ошибок, было много брака в передачах. Тем не менее, мы создали немало шансов и почти ничего не позволили сделать Наполи".



"Первая половина встречи была плохой с технической точки зрения, второй тайм был намного лучше. Не скажу, что мы плохо играли в первом тайме, просто было много ошибок, но после перерыва все наладилось".



"Сегодня я должен похвалить всю свою команду, так как они не опускали головы и сыграли прекрасно во втором тайме".

