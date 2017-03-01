"Мы сыграли отлично в первом тайме, но после назначенного пенальти в наши ворота все изменилось", — рассказал испанец в интервью Rai Sport.

"Конечно, мы должны учиться и совершенствоваться, играть лучше, но я абсолютно разъярен. Это нечестно".

"Исход встречи решили судейские ошибки. Это все, что я могу сказать".

Напомним, что после первого тайме Наполи ввел в матче 1:0, но после перерыва судья назначил два пенальти в ворота Хосе Рейны, которые успешно пробил Пауло Дибала.