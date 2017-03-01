Италия

Сегодня Рома вновь сможет рассчитывать на услуги левого защитника Эмерсона Палмьери в матче против Лацио.

В полуфинале Кубка Италии Роме предстоит сыграть с Лацио. Первая встреча начнется сегодня в 21.45 по киевскому времени.

В этом поединке наставник Волков Лучано Спаллетти сможет задействовать Эмерсона Палмьери. Бразилец не смог играть в воскресенье против Интера (3:1) из-за мышечных проблем.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего защитника 18 матчей (1 ассист) в Серии А.

По-прежнему в лазарете находится Алессандро Флоренци, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок колена.

Во второй полуфинальной паре Ювентус в первом матче оказался сильнее Наполи – 3:1.