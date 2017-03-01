Италия

Ювентус готовит предложение по Санчесу

Нападающий Арсенала Алексис Санчес может продолжить свою карьеру в составе Старой Синьоры.

Алексис Санчес, Getty Images

Сообщается, что средства, вырученные с продажи Симоне Дзадзы и Кингсли Комана, которые сейчас выступают по арендам в Валенсии и Баварии соответственно, будут вложены в покупку Санчеса у Канониров.



Бьянко-нери планируют выручить около 40 миллионов евро за двух своих футболистов.



Согласно Tuttosport, эти деньги будут использоваться в качестве помощи для приобретения Алексиса, которого уже долгое время связывают с Ювентусом.



В этом сезоне за лондонскую команду Санчес отыграл 34 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 16 голевых передач.

