Италия

Полузащитник мадридского Реала Иско летом может перебраться в Интер.

По информации Corriere Dello Sport, в прошлую субботу одни из владельцев "черно-синих" Suning group встречались с президентом Реала Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный переход Иско в стан миланской команды.



В связи с тем, что летом 2018 года у испанского полузащитника заканчивается контракт, и Иско не планирует подписывать новое соглашение из-за недостатка игрового времени, ожидается, что летом футболист будет продан.



Помимо Интера на футболиста претендует Ювентус.



В этом сезоне Иско провел за Реал 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.