Нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж новый сезон может начать в качестве игрока Милана.
Даниэль Старридж, Getty Images
01 марта 2017, 12:39
После четырех лет, проведенных в Мерсисайде, кажется, что 27-летний форвард готов покинуть Ливерпуль. Судя по всему, главный тренер "красных" Юрген Клопп не видит будущего для Даниэля в своей команде.
"Красные" хотят получить за нападающего, который в этом сезоне лишь пять раз появился в стартовом составе своей команды в Премьер-лиге, около 30 миллионов евро. Сам Старридж заявил, что недоволен количеством игрового времени, которые ему предоставляет наставник.
Если Милан все-таки перейдет в руки новых владельцев, то трансфер кажется вполне возможным.
Calciomercato
сообщает о том, что даже если сделка по продаже клуба китайским инвесторам сорвется
, Милан готов потратить деньги, вырученные с продажи нападающего Карлоса Бакки, который, вероятно, покинет Милан этим летом.