Италия

Владелец Милана Сильвио Берлускони желает получить 320 млн евро за клуб одним платежом.

Ожидалось, что 3 марта китайский консорциум Sino-Europe Sports внесет платеж в размере 320 млн евро и заполучит полный контроль над Миланом.

Однако некоторые из членов консорциума покинули его состав, что пагубно сказалось на финансовой мощи Sino-Europe Sports.

По информации Gazzetta dello Sport, китайская сторона предлагала Берлускони меньший платеж, а остаток – уже после получения клуба в свои руки.

Однако Берлускони отказался и теперь передача клуба новым владельцам задерживается на очередные 30 дней.