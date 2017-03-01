Защитник мадридского Атлетико Шиме Врсалько может переехать в Серию А.
Шиме Врсалько, Getty Images
01 марта 2017, 18:52
Защитник Матрасников Шиме Врсалько интересен Интеру.
Как сообщает Corriere dello Sport, в летнее трансферное окно руководство нерадзурри попытается переманить Шиме в чемпионат Италии. Хорват уже защищал цвета Сассуоло до переезда в Ла Лигу.
Контракт Врсалько с мадридским клубом действует до лета 2021 года.
Если договориться о трансфере защитника не получится, Интер переключится на Бенжамина Хенрикса из Байера.