Италия

Защитник мадридского Атлетико Шиме Врсалько может переехать в Серию А.

Защитник Матрасников Шиме Врсалько интересен Интеру.

Как сообщает Corriere dello Sport, в летнее трансферное окно руководство нерадзурри попытается переманить Шиме в чемпионат Италии. Хорват уже защищал цвета Сассуоло до переезда в Ла Лигу.

Контракт Врсалько с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

Если договориться о трансфере защитника не получится, Интер переключится на Бенжамина Хенрикса из Байера.