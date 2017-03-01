Италия

Джанлуиджи Буффон считает, что игрокам Ювентуса нужно брать пример со своего товарища по команде Марио Манджукича, если они хотят достичь успеха в этом сезоне.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил, что для достижения своих целей Бьянконери должны быть агрессивными и не сбавлять оборотов.

"Победа над Наполи показала, что мы невероятно сильны, когда давим на педаль газа", — сказал Буффон.

"Я горжусь играть в такой команде, потому что мы отреагировали после первого тайма, что и должна была сделать отличная команда".

"Но если мы хотим добиться успеха, то никогда не должны ослаблять хватку. Мы должны быть как Манджукич и брать с него пример. Он агрессивная горилла, он никогда не сбавляет обороты".