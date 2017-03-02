Италия

Капитан Интера Мауро Икарди настаивает на том, что миланская команда имеет шансы получить путевку в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Обыграв Интер в прошлое воскресенье, Рома нанесла серьезный удар по амбициям Нерадзурри относительно попадания в тройку лучших команд чемпионата Италии по итогам сезона.

Однако, Икарди до сих пор верит в то, что его команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Мы должны оставить негативные результаты позади и двигаться вперед" , — рассказал аргентинец в интервью Gazzetta Dello Sport.

"Я твердо верю в то, что мы можем занять третье место, вся команда верит. Мы сделаем все, что в наших силах"

"Мы должны получить менталитет победителей, чтобы выигрыши стали естественным явлением, а не чем-то необычным".

После 26 туров Интер занимает 6 место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.