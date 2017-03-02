Нападающий Фиорентины Хума Бабакар может отправиться в аренду в следующем сезоне.
Хума Бабакар, Getty Images
02 марта 2017, 22:08
Хума Бабакар разочарован отсутствием регулярного игрового времени и будет готов покинуть Фиорентину на правах аренды в следующем сезоне.
Сообщается, что флорентийский клуб не против временно расстаться со своим нападающим, интерес к которому ранее проявляли несколько клубов Премьер-лиги.
В этом сезоне 23-летний Бабакар выходил на поле только в 11 матчах Серии А, 8 из которых в стартовом составе, и забил 5 голов.