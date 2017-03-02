Италия

Нападающий Фиорентины Хума Бабакар может отправиться в аренду в следующем сезоне.

Хума Бабакар разочарован отсутствием регулярного игрового времени и будет готов покинуть Фиорентину на правах аренды в следующем сезоне.

Сообщается, что флорентийский клуб не против временно расстаться со своим нападающим, интерес к которому ранее проявляли несколько клубов Премьер-лиги.

В этом сезоне 23-летний Бабакар выходил на поле только в 11 матчах Серии А, 8 из которых в стартовом составе, и забил 5 голов.