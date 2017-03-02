Италия

Голкипер Ромы Войцех Щесны поделился мнением о своем будущем.

Вратарь римлян Войцех Щесны поделился мнением о своем будущем. Отметим, что, права на голкипера Ромы принадлежат лондонскому Арсеналу.

"Лондон по-прежнему мой дом. Я играю за Рому, но все равно остаюсь фанатом Канониров. У меня по контракту с осталось еще 4 месяца. Сейчас я думаю лишь о том, как улучшить свою игру, а не о том, где окажусь в следующем сезоне. Могу лишь сказать, что я хочу выступать там, где буду первым номером", — цитирует польского кипера Goal.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Войцех Щесны провел 25 матчей.

В матче 26-го тура чемпионата Италии Интер принимал на своем поле Рому. Дубль Наингголана принес победу римлянам (3:1).