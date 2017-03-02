Италия

Вингер Милана Сусо заявил, что он готов заключить новый контракт с Россонери, но пока не получал предложения об этом.

В этом сезоне Сусо стал ключевым игроком атакующей линии команды Винченцо Монтеллы.

Действующая сделка 23-летнего испанца с Миланом рассчитана до лета 2019 года.

"Я жду предложения. Если они хотят вступить в переговоры, то знают, где меня найти. Но пока со мной никто не связывался", — отметил Сусо.

В текущем сезоне Сусо провел за Милан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.