Алексис Санчес, Getty Images
03 марта 2017, 07:20
Старая Синьора проявляет интерес к Алексису еще со времен игры нападающего за Удинезе.
Летом 2018 года контракт Санчеса с лондонской командой заканчивается, и нападающий не хочет подписывать новое соглашение.
В связи этим продажа звездного чилийца кажется очень вероятной, ведь если не продать его в ближайшее трансферное окно, в следующем году он может покинуть команду бесплатно.
По информации Corriere dello Sport, Ювентус уже предложил Арсеналу за Санчеса 30 миллионов евро.
В этом сезоне за Канониров Санчес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач.