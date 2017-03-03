Италия

Нападающий Арсенала Алексис Санчес может продолжить свою карьеру в Ювентусе

Старая Синьора проявляет интерес к Алексису еще со времен игры нападающего за Удинезе.

Летом 2018 года контракт Санчеса с лондонской командой заканчивается, и нападающий не хочет подписывать новое соглашение.

В связи этим продажа звездного чилийца кажется очень вероятной, ведь если не продать его в ближайшее трансферное окно, в следующем году он может покинуть команду бесплатно.

По информации Corriere dello Sport, Ювентус уже предложил Арсеналу за Санчеса 30 миллионов евро.

В этом сезоне за Канониров Санчес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач.