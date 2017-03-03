Италия

Торино может выкупить контракт вратаря Джо Харта у Манчестер Сити по истечению срока арендного соглашения.

Наставник Горожан Хосеп Гвардиола подтвердил, что не горит желанием сохранять голкипера национальной сборной Англии у себя в команде.

По информации Tuttosport, руководство Торино сейчас заинтересованы в том, чтобы Харт остался в клубе и после окончания этого сезона. Они готовы вступить с Сити в переговоры относительно трансфера вратаря.

Если сам голкипер захочет остаться в Торино, то переход вполне может состояться.

29-летний англичанин провел за Быков 24 матча в Серии А, в которых пропустил 38 мячей.