Италия

В Ювентусе наладились отношения между ведущим защитником и главным тренером команды.

Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал, что он объяснился с главным тренером команды.

Напомним, Бонуччи повздорил с Аллегри во время матча против Палермо (победа Ювентуса 4:1). После игры Аллегри заверил, что отношения между ним и защитником не испортились. Но тренер не выпустил на поле своего ведущего защитника в матче Лиги чемпионов с Порту.

"Мы встретились лицом к лицу, объяснились и я принял его решение. В качестве наказания я заплачу за командный ужин на следующей неделе. Сейчас действительно все наладилось, даже лучше, чем раньше", — сказал Бонуччи.