Китайские владельцы Интера готовы раскошелится в летнее межсезонье.
Интер усилится этим летом, Getty Images
03 марта 2017, 14:15
Интер готов инвестировать 150 миллинов в команду этим летом. Китайские владельцы Suning Group сделают необходимые денежные инъекции, с целью подтолкнуть клуб в сторону конкуренции на самом высоком уровне.
Согласно Tuttosport, нерадзурри стремятся укрепить сторону с молодыми итальянскими игроками.
Среди возможных новичков Интера итальянская пресса называет полузащитника Торино Марко Бенасси, полузащитника Сассуоло Лоренцо Пеллегрини, а также хавбека Удинезе Секо Фофану.