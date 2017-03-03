Италия

Итальянский гранд готов побороться с Баварией за защитника Байера Бенджамина Хенрикса.

Интер продолжает пополнять список своих потенциальных новичков. На сей раз, по информации CalcioMercato, Змеи обратили свое внимание на защитника Байера Бенджамина Хенрикса.

У 20-летнего правого защитника Фармацевтов (который может сыграть и слева в обороне), уже успевшего дебютировать в сборной Германии, контракт с Байером подписан до 2020 года, однако это не останавливает потенциальных покупателей. Не так давно защитник оценивался в 15 миллионов евро, однако сейчас его стоимость наверняка выросла.

С учетом того, что Интер собирается потратить летом значительную сумму, цена не будет иметь особого значения, а вот интерес к Хенриксу со стороны Баварии может стать серьезной проблемой.