Италия

Полузащитник Наполи Аллан может принять участие в выездном матче Серии А против Ромы.

Наполи вновь сможет рассчитывать на своего полузащитника Аллана, когда в субботу сыграет на выезде против Ромы, но Лоренцо Тонелли остается вне игры.

Аллан пропустил два последних матча Наполи против Аталанты и Ювентуса из-за мышечной травмы, но восстановился к выезду в Рим.

То же самое нельзя сказать о защитнике Лоренцо Тонелли, который не попал в предварительную заявку на матч против римлян.

Матч между Ромой и Наполи состоится в субботу 4 марта. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.