Италия

Прокурор требует 6-летнего отлучения от футбола для защитника Торино Армандо Иццо.

Федерация футбола Италии закончила расследование о договорных матчах сезона-2013/14 с участием команды Серии В Авеллино. По его итогам прокурор потребовал снять с команды 7 очков и дисквалифицировать на разные сроки игроков команды.

Самое длительное отлучение от футбола могут получить нынешний защитник Торино Армандо Иццо, который 4 месяца назад получил первый вызов в сборную Италии, и его бывший одноклубник по Авеллино Франческо Миланезе — 6 лет (плюс 20 тысяч евро штрафа).

Фабио Пицакане (нынче в Кальяри), Мариано Арини и Рафаэле Бьянколини могут получить полугодовые дисквалификации и 30 тысяч евро штрафа за то, что знали, но не сообщили об имевших место договорных матчах.