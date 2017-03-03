В своем заявлении Sino-Europe Sports настаивает на том, что они по-прежнему решительно настроены приобрести Милан.
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03 марта 2017, 19:40
Сегодня стало известно, что продажа Милана новым инвесторам была отложена в очередной раз.
Сообщалось, что сделка может сорваться окончательно, но китайский консорциум опроверг эту информацию.
"Мы выражаем свое разочарование по поводу задержки в силу обстоятельств, находящихся вне нашего контроля. SES подтверждает, что мы твердо намерены продолжить работу с Fininvest, чтобы как можно скорее закрыть сделку. Подробный бизнес-план уже готов", — гласит заявление.