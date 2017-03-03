Италия

В своем заявлении Sino-Europe Sports настаивает на том, что они по-прежнему решительно настроены приобрести Милан.

Сегодня стало известно, что продажа Милана новым инвесторам была отложена в очередной раз.

Сообщалось, что сделка может сорваться окончательно, но китайский консорциум опроверг эту информацию.

"Мы выражаем свое разочарование по поводу задержки в силу обстоятельств, находящихся вне нашего контроля. SES подтверждает, что мы твердо намерены продолжить работу с Fininvest, чтобы как можно скорее закрыть сделку. Подробный бизнес-план уже готов", — гласит заявление.