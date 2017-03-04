Италия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью матчей 27-го тура итальянской Серии А.

Матч тура

Рома — Наполи

Суббота, 16:00, Стадио Олимпико. Арбитр матча — Лука Банти.

Вне всякого сомнения — центральный поединок тура. Рома и Наполи занимают второе и третье место соответственно в турнирной таблице Серии А, правда, если римляне еще не потеряли надежду настичь идущий первым Ювентус (отставание в 7 очков), то неаполитанцев больше заботит задача отстоять место в зоне Лиги чемпионов от посягательств Аталанты (отстает на 3 очка) и Лацио (4).

Обе команды уступили в своих поединках 1/2 финала Кубка Италии и будут стремиться реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. При этом можно предположить, что Лучано Спаллетти не станет менять состав, проигравший в Кубке Лацио, а вот у Наполи Аркадиуш Милик может уступить свое место в линии атаки Дрису Мертенсу. Кроме того, вернулся в строй Аллан, однако он, скорее всего, начнет матч на скамейке запасных.

В последних пяти встречах между этими соперниками 3 победы на счету Ромы и одна — у Наполи.

Рома выиграла последние 15 домашних матчей в Серии А, при этом 5 раз кряду одолела в Риме неаполитанцев во всех соревнованиях. В то же время в 6 последних выездных матчах Серии А Наполи 5 раз праздновал победы.

Ориентировочные составы:

Рома: Щенсны — Рюдигер, Фасио, Манолас — Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Наингголан, Салах — Джеко.

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье..

Не сыграют: Флоренци — Тонелли.

прогноз 3:2

Сампдория — Пескара

Суббота, 19:00, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр матча — Фабрицио Пасква.

В поединке между Сампдорией и Пескарой явным фаворитом является генуэзская команда. Сампа уверенно занимает место в середине турнирной таблицы, а вот Дельфины так же уверенно стремятся усилить собой Серию В.

В то время, как Сампдория в последних 11 домашних матчах чемпионата Италии проиграла лишь раз, их соперник проиграл 9 из последних поединков на выезде.

В последних пяти очных встречах 2 победы в активе Сампдории при 3 ничьих.

Не сыграет: Кампаньяро (Пескара).

прогноз 3:1

Милан — Кьево

Суббота, 21:45, Джузеппе Меацца. Арбитр матча — Фабио Мареска.

Если Кьево в чемпионате уже ничего не светит и ничего не грозит, то Милан продолжает отчаянную борьбу за путевку в Европу. От зоны Лиги Европы Дьяволов отделяют три очка и земляки из Интера, поэтому у команды Винченцо Монтеллы нет другого выбора, кроме как побеждать. Тренер "россонери" надеется, что к поединку будут в строю Игнацио Абате и Алессио Романьоли, но скорее всего оба футболиста в субботу не сыграют.

В последних пяти очных встречах Летающие Ослы ни разу не смогли победить Дьяволов — 2 ничьи и 3 поражения. При этом Милан неизменно побеждает Кьево дома в последних 11 матчах во всех турнирах.

Не сыграют: Монтоливо, Бонавентура, Абате, Романьоли — Хетемай.

прогноз 1:0

Аталанта — Фиорентина

Воскресенье, 13:30, Стадио Атлети Адзурри д'Италия. Арбитр матча — Марко Гуида.

Воскресную программу 27-го тура откроет еще один принципиальный поединок. Аталанта находится на расстоянии одной победы от места в зоне Лиги чемпионов, и если Наполи днем ранее уступит Роме, то команда из Бергамо сравняется по очкам с идущими третьими Партенопейцами. У Фиорентины же иные заботы. Фиалки практически потеряли шансы на место в зоне Лиги чемпионов, однако на волоске висит судьба их тренера Паулу Соузы, и поражение может стать для него последним у руля флорентийцев.

В составе Аталанты дисквалифицирован Франк Кесси, чье место в полузащите займет Брайан Кристанте, а пропускающего по аналогичной причине игру в Бергамо Риккардо Сапонару заменит Борха Валеро.

В последних пяти очных встречах Аталанта лишь раз не проиграла Фиорентине (0:0).

Не сыграют: Кесси — Сапонара.

прогноз 2:1

Эмполи — Дженоа

Воскресенье, 16:00, Стадио Карло Кастеллани. Арбитр матча — Даниэле Довери.

Если Эмполи, занимающий последнее "безопасное" место в турнирной таблице, выиграет у стоящего на ступеньку выше Дженоа, то почти наверняка обеспечит себе прописку в элитном итальянском дивизионе на будущий сезон. И то, что в распоряжении Джованни Мартускьелло наконец-то оказались все исполнители — хорошая новость для поклонников команды хозяев. А вот у генуэзцев людей в лазарете хватает (там находится и хорошо знакомый нам Мигел Велозу).

Три поражения кряду в последних матчах чемпионата не добавляет оптимизма хозяевам, однако тосканцы не могут выиграть у Эмполи в гостях уже в шести поединках.

Не сыграют: Перин, Орбан, Велозу, Нинкович.

прогноз 0:1

Кальяри — Интер

Воскресенье, 16:00, Стадио Сант'Элиа. Арбитр матча — Марко Ди Белло.

Кальяри в прошлом туре наконец-то прервал свою безвыигрышную серию, однако Интер — это не Кротоне, и здесь победа середнячка Серии А, даже дома, далеко не гарантирована.

Змеи ведут борьбу за попадание в Европу, и осечка на Сардинии может им дорого стоить. По всем предпосылкам гости с севера просто обязаны брать три очка, однако "маленькие" команды в домашних поединках порой творят чудеса. Серьезным плюсом для Интера стало возвращение в общую группу Миранды и Марсело Брозовича.

Интересно, что в последнее время в противостоянии этих соперников преимущество имеют те, кто выступает в гостях: две победы Кальяри и ничья в Милане, победа Интера и ничья на Сардинии.

Не сыграют: Мелькиори, Чеппителли (Кальяри).

прогноз 0:1

Удинезе — Ювентус

Воскресенье, 16:00, Дачия Арена. Арбитр матча — Антонио Дамато.

Еще несколько лет назад поединки между Ювентусом и Удинезе привлекали немалый интерес, однако сейчас в этом противостоянии практически нет никакой интриги. Старая Синьора наверняка огорчит своих преследователей в чемпионской гонке, а фриуланцев, которым уже не грозит вылет, не расстроятся и после четвертого поражения кряду.

Из 10 последних встреч Ювентуса и Удинезе во всех турнирах 8 завершились победами туринцев.

Не сыграют: Гнукури, Фараоне (Удинезе).

прогноз 0:2

Торино — Палермо

Воскресенье, 16:00, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр матча — Никола Риццоли.

Чтобы окончательно не потерять шансы сохранить прописку в Серии А, Палермо нужно во что бы то ни стало брать три очка в Турине. Однако сделать это будет непросто, поскольку Торино довольно неудобный соперник для сицилийцев.

Три победы в трех последних встречах между этими командами в активе туринцев, причем в этих матчах в ворота Палермо влетало не менее 2 мячей.

Не сыграют: Оби, Бенасси, Ляич — райкович. Пеццелла.

прогноз 2:0

Кротоне — Сассуоло

Воскресенье, 16:00, Стадио Эцио Шида. Арбитр матча — Микаэль Фаббри.

В аналогичном Палермо положении оказался и Кротоне: даже ничья в поединке против Сассуоло смерти подобна. Калабрийцев отделяет от спасительного 17 место 9 очков, а серия из 5 поражений не придает хозяевам оптимизма.

Если же учесть, что Сассуоло выиграл три последних матча итальянского первенства в гостях, то шансы Кротоне выглядят практически нулевыми.

Не сыграют: Биондини, Маньянелли, Лирола, Антей (Сассуоло).

прогноз 1:2

Болонья — Лацио

Воскресенье, 21:45, Стадио Ренато Даль'Ара. Арбитр матча — Кармине Руссо.

Победа над Ромой в Кубке Италии наверняка подняла настроение Лацио, который продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Римляне отстают от идущего третьим Наполи на 3 очка, и 1 пункт уступают Аталанте.

Тренер Орлов Симоне Индзаги наконец-то может рассчитывать на всех своих футболистов: полностью оправился от травмы основной голкипер Федерико Маркетти, и наверняка будут играть пропустившие матч против Наполи из-за дисквалификации защитники Стефан Раду и Сенад Лулич.

Лацио не проигрывает Болонье в семи последних матчах во всех турнирах.

Не сыграет: Торосидис (Болонья).