Италия

Агент Даниэле Базелли подтвердил, что в январе Рома пыталась подписать полузащитника Торино.

Даниэле Базелли, который является одним из ключевых игроков Торино, привлек своей игрой внимание ведущих клубов Серии А.

"Рома? В январе были кое-какие движения. Посмотрим, что будет в июне. Еще рано говорить о летнем трансферном окне, но Даниэле достоин играть в топ-клубе", — заявил Джузеппе Ризо.

В текущем сезоне 24-летний итальянец провел за Торино 25 матчей в Серии А, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.