Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти включил полузащитника Раджу Наингголана в заявку на игру с Наполи.
Раджа Наингголан, getty images
04 марта 2017, 07:39
Посреди недели Рома проиграла Лацио в первом матчей полуфинала Кубка Италии (0:2).
Наингголан в этом матче покинул поле на носилках. Из-за этого были опасения, что Раджа не сможет играть в поединке Серии А против Наполи.
Тем не менее, бельгиец попал в число игроков, которые будут претендовать на выход на поле в игре с Адзурри.
Встреча Рома – Наполи начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.