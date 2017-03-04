Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти включил полузащитника Раджу Наингголана в заявку на игру с Наполи.

Посреди недели Рома проиграла Лацио в первом матчей полуфинала Кубка Италии (0:2).

Наингголан в этом матче покинул поле на носилках. Из-за этого были опасения, что Раджа не сможет играть в поединке Серии А против Наполи.

Тем не менее, бельгиец попал в число игроков, которые будут претендовать на выход на поле в игре с Адзурри.

Встреча Рома – Наполи начнется сегодня в 16.00 по киевскому времени.