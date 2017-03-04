Италия

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич поделился мыслями о целях Старой Синьоры.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич заявил, что клуб из Турина нацелен на победу во всех турнирах.

"Мы хотим выиграть абсолютно все. Воля к победе в Ювентусе впечатляет. Мы живем для того, чтобы побеждать. Сезон длинный, но решающие матчи уже близко. В Европе и в Италии хватает сильных команд, которые постараются нас победить.



Все матчи будут упорными и сложными, но мне очень нравится желание побеждать, которое характеризует эту команду и этот клуб", — цитирует Пьянич ANSA.

Ранее нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин заявил, что его клуб в этом сезоне способен выиграть Лигу чемпионов. Напомним, итальянский клуб в последний раз был в финале турнира сезона 2014/15. Тогда туринская команда проиграла Барселоне со счетом 3:1.