Италия

Нападающий Интера Мауро Икарди рассказал, почему покинул Барселону.

Форвард Интера Мауро Иккарди заявил, что стиль игры Барселоны ему не подходит. Отметим, что нападающий был в системе каталонского клуба с 2008 по 2011 год.

"Сначала футбол для меня был хобби, но потом я попал в Барселону, и началась настоящая работа. У меня остались приятные воспоминания о команде. Это помогает мне в Серии А.

Я ушел из Барселоны, потому что решил, что стиль игры клуба мне не подходит. В итальянском футболе все иначе. Теперь мое будущее в Интере. Слухи будут появляться, но я хочу остаться здесь навсегда", — цитирует Икарди Marca.