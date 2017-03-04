Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти поделился своим мнением после поражения своей команды в матче против Наполи (1:2).

Сегодня Наполи прервал беспроигрышную серию Ромы в домашних матчах чемпионата Италии. Римляне не проигрывала в родных стенах в матчах Серии А с ноября 2015 года, что является клубным рекордом.

"Наполи был намного лучше нас в первой половине встречи, они очень быстро перемещали мяч по полю, а мы плохо передвигались. Нам приходилось очень потрудиться для того, чтобы забрать мяч", — приводит слова наставника Mediaset Premium.

"Мы улучшили свою игру во втором тайме, и сразу началась совсем другая игра"

"Я не думаю, что стоит говорить об усталости, так как это сделает ситуацию только хуже. Вы, журналисты, можете говорить об этом, но меня в это не вовлекайте", — добавил Спаллетти.

После 27 сыгранных игр в чемпионате Рома имеет в своем активе 59 пунктов и занимает вторую строчку турнирной таблице.