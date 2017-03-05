Италия

Нападающий Милана Карлос Бакка прокомментировал вчерашнюю победу своей команды в матче против Кьево (3:1), а также высказал свое желание остаться в миланской команде.

В последнее время колумбиец не был в своей лучше форме, но вчера помог своей команде победить, отличившись дублем.

"Я прошел через трудный период. Мне не удавалось забивать голов, но каждый в команде всегда поддерживал меня", — приводит слова Бакки Mediaset Premium.

"Очень важно чувствовать поддержку наших фанатов, партнеров по команде и главного тренера. Сейчас я счастлив, но надо работать еще усерднее".

"Сегодня мы выиграли сложный матч, а уже завтра начнем готовиться к матчу против Ювентуса".

"Я всегда верил в свои силы, и когда Адриано Галлиани пригласил меня в Милан, не думал дважды. Я хочу остаться здесь", — добавил нападающий.

В этом сезоне за Милан 30-летний колумбиец сыграл 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.