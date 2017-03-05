Италия

Владелец Милана Сильвио Берлускони заверил, что не стоит переживать из-за того, что сделка по продаже клуба вновь была отстрочена.

Ожидалось, что 3 марта Милан окончательно перейдет в руки китайскому концерну Sino-Europe Sports. Однако дата была смещена еще на месяц по просьбе китайской стороны.

"Я бы не сказал, что китайцы отказываются от покупки Милана. Они попросили о небольшой отсрочке и я не вижу поводов волноваться", — заявил Берлускони.

"Мы говорим о финансовой операции, которая обойдется не только в огромную сумму денег, но еще и очень сложна из-за китайского законодательства. Более того, инвесторы уже вложили значительные деньги в клуб, чтобы доказать серьезность своих намерений. Это важно не только для Fininvest, но и для болельщиков Милана".

"Я всегда говорил, что продам клуб только тем, кто будет в состоянии гарантировать желание и возможности вновь сделать его великим. Мне очень больно отдавать клуб. Я его купил, взрастил, привел к победам – это все была любовь, а не инвестиции".

"Фанаты спокойны. Если оговоренные условия не будут соблюдены, я вернусь без промедления. Однако не вижу причин, чтобы это произошло".

Ожидается, что сделка все-таки будет завершена в начале апреля.