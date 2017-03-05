Италия

Даже потеряв два очка в поединке против Удинезе, лидер Серии А увеличивает отрыв от преследовотелей.

Видимо, расслабившись после того, как Рома проиграла Наполи, Ювентус смог увеличить отрыв от римлян всего на 1 очко, впервые в нынешнем сезоне сыграв вничью в чемпионате. В то же время Интер, разгромив на Сардинии Кальяри, обошел землков из Милана, выигравших свой матч вчера.

В тройку команд, занимающих места в зоне Лиги чемпионов, вклиниться будет сложно, а вот борьба за Лигу Европы обещает быть жаркой.

Удинезе — Ювентус 1:1

Голы: Сапата, 37 — Бонуччи, 60.

Удинезе: Карнезис — Видмер, Данило, Фелипе, Самир — Фофана (Агьеманг-Баду, 39), Хальфредссон, Янкто — Де Пауль (Анджелла, 76), Сапата, Перица (Райдер Матос, 85).

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини (Бенатья, 56), Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Пьяца, 72), Дибала (Ринкон, 87), Манджукич — Игуаин.

Предупреждения: Янкто, Халльфредссон — Куадрадо, Пьяца.

Кальяри — Интер 1:5

Голы: Боррьелло, 42 — Перишич, 34, 47, Банега, 39, Икарди, 67, с пенальти, Гальярдини, 88.

Кальяри: Габриэль — Писакане, Бруну Алвеш, Капуано — Исла, Ионице, Ди Дженнаро (Сау, 62), Барелла (Дессена, 78), Падоин — Жоао Педро — Боррьелло (Ибарбо, 78).

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Медель, Жоао Миранда, Ансальди (Нагатомо,88) — Гальярдини, Кондогбия — Кандрева, Банега (Жоао Мариу, 76), Перишич (Мартинс, 73) — Икарди.

Предупреждения: Ионице, Барелла.

Эмполи — Дженоа 0:2

Голы: Нтчам, 89, Хильемарк, 90+2).

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Беллуски, Коста, Паскуаль — Крунич, Эль-Хаджи, Кроче — Эль-Каддури — Пуччьярелли, Маккароне.

Дженоа: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Иццо — Лазович, Ригони, Катальди, Хильемарк, Лаксальт — Пинилья, Симеоне.

Предупреждения: Беллуски, Маккароне, Эль-Хаджи — Ригони, Пинилья.

Торино - Палермо 3:1

Голы: Белотти, 73, 76, 81 — Рисполи, 30.

Торино: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека — Густафсон (Лопес, 61), Лукич, Басселли — Яго Фальке (Итурбе, 72), Белотти, Бойе (Льяич, 46).

Палермо: Посавец — Рисполи (Морганелла, 55), Ционек (Диаманти, 85), Анджелкович, Алисами — Гацци, Чочев — Шаллаи (Гонсалес, 64), Бруно Энрике, Балог — Несторовски.

Предупреждения: Балог, Рисполи, Шаллаи.

Удаление: Балог, 78 (повторное предупреждение).

Кротоне — Сассуоло 0:0

Кротоне: Кордас — Роси, Чеккьерини, Феррари, Мартелла — Роден (Акости, 72), Капецци, Крисетиг, Стоян — Нванкво (Тротта, 59), Фалькинелли.

Сассуоло: Консильи — Гаццола, Ачерби, Пелузо, Делль'Орко — Маццителли, Миссироли (Аквилани, 65), Дункан — Берарди (Рагуса, 72), Матри (Леммелло, 82), Политано.

Предупреждения: Роси, Чеккьерини, Мартелла — Гаццола.