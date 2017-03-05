Италия

Центральный защитник Леонардо Бонуччи прокомментировал слухи, которые связывают его с уходом из Ювентуса, а также поделился планами на будущее.

Леонардо Бонуччи заявил, что он по-прежнему предан Ювентусу, а также рассказал о своих планах стать тренером.

"Для меня ничего не поменялось, я продолжаю сражаться за Юве. Права на меня принадлежат клубу, у меня контракт с Ювентусом до 2021 года и я чувствую себя важным членом команды, так что я не вижу, почему у меня должны быть какие-то проблемы", — заявил Бонуччи.

"Если бы я хотел покинуть Ювентус, то сделал бы это в прошлом году, когда у меня были серьезные предложения. Я важен для команды, но мы видели в матче против Порту, что незаменимых нет. Нельзя чувствовать себя слишком комфортно, поскольку мы должны выкладываться на 100% на каждой тренировке, чтобы заслужить свое место в составе".

"В будущем я хотел бы стать тренером и иметь те же проблемы, что и Аллегри, выбирая из всех этих сильных защитников", — отметил 29-летний итальянец.