Италия

Главный тренер Торино Синиша Михайлович заявил, что его клубу придется повысить сумму отступных в контракте нападающего Андреа Белотти.

В воскресенье Белотти оформил хет-трик в ворота Палермо (3:1) и теперь на его счету 22 гола в этом сезоне Серии А.

"Он провел выдающийся матч. Сейчас он капоканноньере, но он не должен останавливаться на достигнутом", — сказал Михайлович.

"Если он продолжит в том же духе, то президенту придется повысить 100-миллионную клаусулу в его контракте, потому что она начинает казаться слишком низкой".

"Белотти способен стать топ-игроком, он обладает всеми необходимыми для этого качествами. У него хорошая техника и высокая работоспособность. Он забивает головой, левой ногой, правой ногой, и он никогда не сдается".

Кроме 22 голов в 24 матчах Серии А, на счету Белотти в этом сезоне еще и два гола в 3 матчах Кубка Италии.