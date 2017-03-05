Нападающий Торино Андреа Белотти забил три мяча во втором тайме матча против Палермо.
Андреа Белотти, Getty Images
05 марта 2017, 21:11
Для того, чтобы оформить хет-трик в ворота Палермо, нападающему Торино Андреа Белотти понадобилось всего 7 минут и 15 секунд.
Это был самый быстрый хет-трик в Серии А за последние 17 лет, когда в январе 2000 года Андрей Шевченко забил три гола за Милан в ворота Перуджи.
В текущем сезоне Белотти провел за Торино 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола.