Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти забил три мяча во втором тайме матча против Палермо.

Для того, чтобы оформить хет-трик в ворота Палермо, нападающему Торино Андреа Белотти понадобилось всего 7 минут и 15 секунд.

Это был самый быстрый хет-трик в Серии А за последние 17 лет, когда в январе 2000 года Андрей Шевченко забил три гола за Милан в ворота Перуджи.

В текущем сезоне Белотти провел за Торино 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола.