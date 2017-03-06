Италия

Римские Орлы забили Болонье два безответных мяча и сохраняют надежду на путевку в Лигу чемпионов.

Победа на выезде позволила команде Симоне Индзаги обойти в турнарной таблице Аталанту и подняться на четвертое место. Дубль Чиро Иммобиле сохранил отставание Лацио от Наполи в 4 очка и сократил дистанцию от земляков из Ромы до 6.

Болонья — Лацио 0:2

Голы: Иммобиле, 9, 74.

Болонья: Миранте — Крафт, Ойконому, Майетта, Хеландер, Мазина (Крейчи, 77) — Надь, Вивиани (Пульгар, 76), Джемайли — Верди (Дестро, 62), Петкович.

Лацио: Стракоша — Баста, де Врей, Хедт, Раду — Пароло, Билья (Мурджа, 54), Милинкович-Савич (Уоллас, 81) — Фелипе Андерсон (Кейта, 68), Иммобиле, Лулич.

Предупреждения: Майетта, Джемайли — Кейта.