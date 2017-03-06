Италия

Тренер Лацио Симоне Индзаги поблагодарил игроков за самоотдачу в поединке против Болоньи.

После победы над Болоньей Лацио смог подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. По мнению Симоне Индзаги, это стало возможным благодаря тому, что его подопечные выложились на 100 процентов.

"Результаты, которых добивалась Болонья в последних матчах, не соответствуют уровню команды, — сказал тренер Лацио в интервью Mediaset Premium. — Чтобы победить, нам пришлось выложиться по полной программе, и я снимаю шляпу перед ребятами, которые не дали сопернику шансов на мало-мальски опасный момент. Это явный признак того, что команда созрела для серьезных свершений".

"У нас в команде замечательный микроклимат, и эпизод, в котором. как кому-то показалось, повздорили Милинкович-Савич и Кейта, был лишь следствием заряженности на борьбу. После поединка парни обнялись, между ними нет никаких противоречий".

По результатам 27 тура Лацио опережает идущую 5-й Аталанту на одно очко и уступает 4 Наполи, замыкающему зону Лиги чемпионов.