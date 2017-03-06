Италия

Полузащитник Нью-Йорк Сити Андреа Пирло верит, что футболист ПСЖ Марко Верратти является будущем итальянского и европейского футбола.

Несмотря на то, что оба футболиста играют на одинаковой позиции на футбольном поле, Пирло не согласен, что они проповедуют один и тот же стиль футбола.

"Веррати великий игрок, он будущее итальянского и европейского футбола на ближайшие двадцать лет", — сказал Андреа в интервью L'Equipe.

"Он играет почти на той же позиции, что и я, но играем мы по-разному".

"Марко намного чаще меня использует дриблинг, дольше держит мяч. Он лучший итальянский футболист на данный момент. У нас было много хороших игр вместе в сборной Италии.

В этом сезоне за Парижан 24-летний итальянец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и шестью ассистами.