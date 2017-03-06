Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта выступил с заявлением о том, что наставник команды Массимилиано Аллегри не покинет Турин по окончанию текущего сезона.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
06 марта 2017, 19:59
В последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи об уходе Аллегри с поста главного тренера Старой Синьоры.
Специалиста связывают с Арсеналом и Барселоной. Но в Ювентусе уверены, что Массимилиано останется у руля Бьянко-нери.
"Останется ли Аллегри на сто процентов? Я думаю, что да", — цитирует Марроту Mediaset.
"Сейчас нет никаких преград этому. Мы всегда близки с Массимилиано и у нас с ним хорошие отношения".
"Мы счастливы с ним, а он счастлив с нами. Так что никаких проблем не возникает".
Отметим, что Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А, также команда имеет отличные шансы на выход в 1/4 Лиги чемпионов, благодаря выездной победы над Порту (2:0).