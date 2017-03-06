Италия

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта выступил с заявлением о том, что наставник команды Массимилиано Аллегри не покинет Турин по окончанию текущего сезона.

В последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи об уходе Аллегри с поста главного тренера Старой Синьоры.

Специалиста связывают с Арсеналом и Барселоной. Но в Ювентусе уверены, что Массимилиано останется у руля Бьянко-нери.

"Останется ли Аллегри на сто процентов? Я думаю, что да", — цитирует Марроту Mediaset.

"Сейчас нет никаких преград этому. Мы всегда близки с Массимилиано и у нас с ним хорошие отношения".

"Мы счастливы с ним, а он счастлив с нами. Так что никаких проблем не возникает".

Отметим, что Ювентус возглавляет турнирную таблицу Серии А, также команда имеет отличные шансы на выход в 1/4 Лиги чемпионов, благодаря выездной победы над Порту (2:0).