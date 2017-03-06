Италия

Легенда Интера Диего Милито считает, что нападающий Нерадзурри Мауро Икарди доказывает свой высокий класс.

Диего Милито похвалил своего соотечественника и капитана Интера Мауро Икарди.

"Мауро доказывает, что он отличный нападающий. В свои 24 года он очень хорошо проявляет себя в такой большой команде как Интер. Надеюсь, он продолжит в том же духе, потому что он отличный нападающий", — завил Милито.

"Определенно, ему есть куда прибавлять, но он все еще молод".

В текущем сезоне Икарди провел за Интер 32 матча, в которых забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.