Италия

Football.ua подводит итоги 27 тура итальянской Серии А.

Все, что ни происходит — в пользу Ювентуса

Главным событием 27 тура в Серии А могла бы стать потеря двух очков лидером чемпионской гонки — Ювентусом. Однако вышло так, что ничья с Удинезе очень органично вписалась в общую тенденцию итальянского первенства: отрыв Старой Синьоры от преследователей, и без того не маленький, вырос до восьми очков...

Впрочем, ничья для Юве сама по себе стала событием из ряда вон выходящим, ведь в последний раз чемпион Италии делился очками с соперником в Серии А более года назад, сыграв 0:0 с Болоньей в феврале 2016-го. С тех пор в 38-ми турах "бьянконери" одержали 33 победы и потерпели 5 поражений. То есть куда менее удивительной стала бы ситуация, в которой Леонардо Бонуччи не смог бы за полчаса до финального свистка отквитать гол Даниэля Сапаты и спасти Юве от поражения.

К слову, Ювентус не проигрывает в Удине с Апреля 2010 года. За этот период Зебрята смогли забить в ворота Старой Синьоры лишь два мяча, пропустив при этом 15.

Матч тура

Центральным же поединком 27 тура стала встреча на римском Стадио Олимпико, где Рома принимала Наполи. Победа давала Волкам возможность не отстать в гонке за скудетто от Ювентуса (а как показали дальнейшие события, римляне могли даже сократить свое отставание от лидера). И все предпосылки для завоевания очередных трех очков у команды Лучано Спаллетти были, ведь в родных стенах Рома выиграла 15 предыдущих матчей кряду, установив тем самым клубный рекорд. Однако неаполитанцам, как оказалось, не было никакого дела до домашних рекордов соперника, и это при том, что Партенопейцы не могли обыграть Волков в национальном первенстве с ноября 2014 года. На традицию Ромы — выигрывать дома, у Наполи нашлась своя — неаполитанцы не проиграли ни одного поединка, в котором бы забивал Дрис Мертенс (21 победа и 5 ничьих). А тут бельгиец отличился дважды...

В целом можно констатировать, что исход поединка на Стадио Олимпико решили отдельные личности, поскольку обе команды, исповедующие схожий стиль игры, продемонстрировали присущий себе атакующий характер и нельзя однозначно сказать, что Маурицио Сарри тактически переиграл своего коллегу Лучано Спаллетти. А вот пара Дрис Мертенс — Лоренцо Инсинье показала значительно большую грамотность и, если хотите, элегантность, чем те же Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави. Особенно это утверждение правомерно, если сравнить Джеко с Мертенсом. Босниец, безусловно, является грозным форвардом, однако слишком прямолинейным, и когда оказалось, что Калиду Кулибали не кступает ему ни в борьбе на втором этаже, ни в силовом контактном противостоянии, у Эдина не оказалось ни одного "туза в рукаве". Дрис же показал, что умеет забивать в любом стиле. К тому же если Инсинье и тот же Хамшик злорово помогали бельгийцу, то Эль-Шаарави и Раджа Ниангголан часто поступали наоборот, стараясь перетянуть "одеяло", изначально принадлежащее Джеко, на себя.

Все эти мелочи (добавим сюда и нефарт, который преследовал хозяев в заключительной стадии поединка, когда на пути мяча вставали то штанги и перекладина, то Пепе Рейна, а порой и все они сразу), сложившись воедино, привели к тому, что три очка достались Наполи, идущему третим. В итоге вышло так, что пока две собаки дрались между собой, третья (Ювентус) убежала вместе с предметом спора — костью (скудетто).

Герой тура

Хет-трик, который соорудил за 7 минут 15 секунд форвард Торино Андреа Белотти в поединке против Палермо стал четвертым по быстроте в истории Серии А и самым быстрым с момента, когда своей "пулеметной очередью" в ворота Перуджи отметился Андрей Шевченко в январе 2000 года.

Кроме того, на счету Белотти, уверенно лидирующего в споре бомбардиров итальянского чемпионата, уже 22 забитых мяча. И это при том, что ранее лишь раз футболисту Быков удавалось забить больше за один сезон — Сантос в 1950-м отличился 27 раз. Если учесть, что до финиша первенства остается еще 11 туров, то задача установить клубный рекорд не является для Андреа невыполнимой.

Осечка тура

Четыре победы подряд и четвертое место в турнирной таблице заставили футболистов и болельщиков Аталанты поверить в то, что мечта о Лиге чемпионов вполне может стать реальностью. Однако последовавшая ничья с Фиорентиной привела не только к тому, что бергамцев обошел Лацио, но и заклятые враги-соседи из Милана подтянулись. И теперь актуальной становится не задача настичь Наполи, а защитить место в еврокубках от посягательств Лацио, Интера и Милана.

Впрочем, в том, что осечку Аталанта допустила именно в поединке против Фиалок, нет ничего неожиданного: в последних 11 встречах команда из Бергамо смогла взять у флорентийцев лишь 2 очка.

Юбиляр тура

69-летний Зденек Земан провел 1000-й поединок в качестве тренера. За свою более чем 32-летнюю карьеру уроженец Праги работал почти два десятка команд. Правда, громких титулов он не выигрывал, да и в юбилейном поединке Пескара приподнесла ему "подарок" в виде поражения от Сампдории и в перспективе готовит очередной вылет из Серии А.

Ведь даже такому опытному наставнику вряд ли удастся ликвидировать отставание в 10 очков от спасительного 17-го места.

Интересные факты тура

- Рома была единственной командой Серии А, которую не мог обыграть нынешний наставник Наполи Маурицио Сарри.

- Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел 612-й поединок в Серии А и догнал по этому показателю Франческо Тотти. Больше в высшем итальянском дивизионе сыграли только Хавьер Дзанетти (615 матчей) и Паоло Мальдини (647).

- Форвард Милана Карлос Бакка впервые не реализовал пенальти в Серии А. До этого шесть ударов колумбийца с "точки" были точными.

- В нынешнем сезоне в Серии А уже не реализовано 29 11-метровых — худший показатель из пяти сильнейших европейских чемпионатов. За весь прошлый сезон было не реализовано только 28.

Сборная тура

Рейна (Наполи) — Кулибали (Наполи), Бонуччи (Ювентус), Романьоли (Милан) — Перишич (Интер), Рог (Наполи), Банега (Интер), Фернандеш (Сампдория) — Иммобиле (Лацио), Белотти (Торино), Мертенс (Наполи).

Лучшие голы тура