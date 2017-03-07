Италия

Полузащитник Удинезе Секу Фофана перенес операцию и не сможет играть в течении ближайших трех месяцев.

Фофана получил травму и был заменен на 39-й минуте матча против Ювентуса (1:1) после столкновения с Алексом Сандро. Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза перелом малоберцовой кости.

Сейчас футболист Удинезе перенес операцию в Риме. Фофана провел ночь в клинике и начнет работу по восстановлению сегодня. Сообщается, что футболист сможет вернуться на футбольное поле не раньше, чем через три месяца.

В этом сезона Секу Фофана сыграл за свою команду 23 матча, в которых сумел отличиться пятью забитыми мячами и одним голевым пасом.