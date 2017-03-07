Италия

Защитник Лацио Стефан де Врей может продолжить карьеру в Интере.

Ранее сообщалось, что нерадзурри проявляют интерес к центральным защитникам Кулибали и Маноласу.

Однако сейчас Gazzetta dello Sport сообщает, что Стефан де Врей является приоритетным вариантом для Интера.

По информации источника между голландцем и миланским клубом уже есть принципиальная договоренность. Интер предлагает де Врею 3 миллиона евро в год плюс различные бонусу.

Несмотря на то, что летом следующего года контракт защитника с Лацио истекает, клуб хочет получить за него 30 — 35 миллионов евро. Интер не собирается платить такую сумму и готов предложить до 20 миллионов евро.

В этом сезоне Стефан де Врей сыграл 21 матч во всех турнирах за свою команду, в которых забил один гол и сделал один ассист.