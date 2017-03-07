Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не поможет своей команде в матче 28-го тура чемпионата Италии против Милана.
Кьеллини пропустит матч с Миланом, Getty Images
07 марта 2017, 20:14
Джорджо Кьеллини не сможет принять участие в матче чемпионата Италии против Милана из-за травмы. Повреждение защитника не носит серьезный характер, и к матчу Лиги чемпионов против Порту Кьеллини будет в строю.
У игрока возникли проблемы во время матча с Удинезе, который окончился вничью. Врачи опасались, что у защитника рецидив мышечных проблем, однако обследование показало, что с Кьеллини все в порядке.
Изначально футболист был настроен принять участие в матче против Милана. Тем не менее, тренерский штаб решил поберечь своего ведущего защитника и он пропустит игру чемпионата.