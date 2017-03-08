Италия

Интер опроверг слухи, которые гласили, что президент "нерадзурри" Эрик Тохир находится под следствием.

Недавно появились слухи о том, что Тохира подозревают в коррупции в Индонезии.

"В свете последних сообщений в СМИ, ФК Интернационале желает внести ясность и сообщить, что президент клуба Эрик Тохир не находится под следствием", — гласит заявление клуба.

"Мистер Тохир изъявил полную готовность к сотрудничеству с индонезийскими антикоррупционными органами как глава Олимпийского комитета Индонезии".