Италия

Интер и Фиорентина продвинулись в переговорах по трансферу Федерико Бернардески.

Интер близок к тому, чтобы заключить предварительный договор с вингером Фиорентины Фередико Бернардески.

23-летний полузащитник проводит яркий сезон в составе Фиалок, чем привлек внимание итальянских грандов.

Сообщается, что стороны уже достигли принципиальной договоренности по трансферу, сумма которого составит 40 миллионов евро. Теперь руководству Интера предстоит договориться с агентом футболиста об условиях личного контракта.

Стоит отметить, что Бернардески провел 34 матча, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее Фиорентина планировала прописать в контракте Бернардески сумму отступных в 70 млн евро.