Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о целях команды на оставшуюся часть сезона.

Капитан Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал о планах команды завоевать "требл". При этом вратарь призывает избавиться от слишком больших ожиданий.

"Завоевать требл будет сложно. Я думаю, что вы должны думать о больших целях, но при этом мыслить трезво", — считает Буффон.

"Для таких команд, как Ювентус, Реал или Бавария ничего не исключено, но всегда нужно отдавать себе отчет в происходящем. Если мы выиграем лишь чемпионат, это не будет разочарованием", — заявил вратарь.

"Наполи впечатлил меня. Я болел за них от всего сердца в матче с Реалом, также как и в первой игре. Я уважаю их, у них хороший тренер и красивый стиль игры", — признался Буффон.

"Лишь несколько эпизодов позволили Реалу одержать большую победу. Но это не умаляет заслуг Наполи и того, что я поддерживал их", — добавил вратарь.